Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением об игре российского нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко.

По словам Петржелы, Комличенко — отличный бомбардир, и так много в Чехии давно никто не забивал. Тренер отметил, что Комличенко — крупный парень, который отлично пользуется своими физическими данными: хорошо играет головой, борется.

«Но, честно говоря, в последнее время мне не очень нравится, как играет Николай. Бывает, его просто не видно на поле, он постоянно ждёт мяча в чужой штрафной. Не знаю, с чем это связано, может быть, со звёздной болезнью», — сказал Петржела, слова которого приводят «Известия».

Напомним, зимой 2019-го нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко был выкуплен чешским клубом у «Краснодара», о чем сообщил официальный сайт российской команды.

Также стало известно, что Комличенко может стать футболистом клуба немецкой Бундеслиги.