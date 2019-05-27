На курорте «Игора» в Ленинградской области обрушились строительные леса на одном из зданий, в результате чего есть пострадавшие.

«На курорте Игора произошло обрушение строительных лесов на одном из зданий. Под завалами нашли семь человек. Увезли в больницу. Визуально, больше под конструкциями никого нет, но их разбор продолжается. О погибших информации нет», — сообщает «Мойка78» со ссылкой на ГУМЧС по Ленобласти.

Ранее сообщалось, что на базе комплекса будет построен самый крупный автодром Европы — «Игора Драйв». там будут открыты сразу десять новых трасс: они будут предназначаться для проведения как любительских, так и международных соревнований. Также начнут работу школы мотокросса, картинга и контраварийного вождения. В роли архитектора комплекса выступил немецкий специалист Герман Тильке, который отвечал за постройку многих известных автодромов.