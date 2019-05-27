К шестому июня РПЛ представит календарь чемпионата России на следующий сезон. Как рассказал «СЭ» глава организации Сергей Прядкин, до этого времени будут изучены предложения клубов и погодные условия.

«До 31 мая мы окончательно получим предложения клубов. Такого нигде нет, но мы бы хотели получить не сами пожелания клубов, а скорее их возможности. Есть ряд критериев, которые мы будем учитывать. Особенно погодные условия», — рассказал Прядкин, добавив, что календарь будет представлен на собрании РПЛ 6 июня.

Напомним, в этом году погодные условия вызывали часто гнев футболистов и тренеров, а также заставляли команды меняться кругами. Например, футбольные клубы «Краснодар» и «Енисей» произвели такой обмен из-за неблагоприятных погодных условий в Красноярске, которые осложняли проведение домашних матчей «Енисея». Матч первого круга был перенесён в Краснодар.

Но не Красноярском единым. 1 декабря из-за мороза в Самаре был перенесён матч «Оренбурга» и «Крыльев Советов». Не выпускать футболистов на поле накануне игры с «Крыльями» собирался и главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.

Новичками Премьер-Лиги в этом году стали солнечные «Сочи» и «Тамбов».