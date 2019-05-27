Сезон-2018/19 завершился почти во всех европейских чемпионатах, и уже можно подвести его итог для самых заметных российских футболистов, которые выступают за рубежом.

Юрий Лодыгин, «Олимпиакос», 3 матча, 2 пропущенных гола, 1 сухой матч

Возвращение Лодыгина в Грецию не получилось триумфальным — основным вратарем он не стал, проиграв конкуренцию Жозе Са. Знал бы — наверняка остался бы в «Зените», хоть и утверждает обратное. Тем более в «Олимпиакосе» он остался без планируемого золота, его неожиданно взял «ПАОК», оставив команде Лодыгина второе место.

Роман Нойштедтер, «Фенербахче», 31 матч, 2 гола, 6 желтых карточек

Защитник сборной России почти не играл в составе стамбульцев в 2019 году. После победного матча с «Зенитом», где он провел одну минуту, Роман удостоился чести сыграть лишь единожды — в начале мая против аутсайдера «Касымпаши». Теперь даже Станислав Черчесов намекает игроку, чтобы тот менял клуб, иначе вызовы в сборную могут закончиться.

Федор Кудряшов, «Истанбул Башакшехир», 8 матчей, 1 гол, 2 желтые карточки

А вот у другого представителя России в Турции дела идут получше. Да, весь апрель Федор просидел на банке, но в целом он неплохо влился в звездный коллектив и стал важным игроком для «Истанбула». Жаль, что клуб, который весь сезон шел на первом месте, в итоге упустил чемпионство в очной встрече с «Галатасараем».

Вячеслав Караваев, «Витесс», 44 матча, 1 гол, 3 желтые карточки

Караваеву отлично живется в самой русской команде в Европе. Он стабильный игрок основы, и неплохо справляется с этим. При Леониде Слуцком у Вячеслава стало получаться еще лучше, он стал напоминать себя времен лучшего сезона в пражской «Спарте». Команда заняла пятое место в чемпионате и в финале плей-офф за Лигу Европы играет с «Утрехтом». Первый матч завершился ничьей, вторая встреча пройдет 28 мая.

Сослан Джанаев, «Медзь», 7 матчей, 13 пропущенных голов, 1 сухой матч

Покинувший «Рубин» голкипер точно нашел не лучший вариант продолжения карьеры. В очень слабой «Медзи» ему наколотили неприлично много голов, а команда взяла и вылетела из высшей лиги. К счастью, контракт игрока с командой истек, и теперь он снова свободный агент.

Александр Жиров, «Зандхаузен», 18 матчей, 2 гола, 1 желтая карточка

Защитник, который перешел в клуб второй Бундеслиги из «Енисея», неплохо проявил себя и стал игроком стартового состава, а двумя важными голами только закрепил успех. «Зандхаузен» не решает серьезные задачи, клуб еле спасся от вылета в третью лигу, но если Жиров продолжит так дальше, есть все шансы уйти в команду покруче.

Николай Комличенко, «Млада Болеслав», 32 матча, 28 голов, 8 желтых карточек

Точно лучший сезон в карьере игрока. Он побил рекорд чемпионата Чехии по голам, попал в состав сборной России на предстоящие матчи с Сан-Марино и Кипром, о нем говорит вся Россия, им интересуются клубы Бундеслиги. Комличенко точно нужно уходить из «Млады», но главное не ошибиться с лигой и командой. Как раз Бундеслига и условный «Аугсбург» были бы идеальным вариантом.

Денис Черышев, «Валенсия», 41 матч, 4 гола, 3 желтые карточки

Черышев подписал полноценный контракт с «Валенсией» и был одним из основных футболистов команды, конкурируя за место на фланге с Гонсало Гедешом. В конце апреля Денис получил неприятную травму и выбыл до конца сезона, а его клуб выиграл Кубок Испании — первый национальный трофей для россиянина. В Ла Лиге «Валенсия» заняла четвертое место, поэтому в следующем сезоне очень вероятно, что мы увидим Черышева в Лиге чемпионов.

Александр Головин, «Монако», 35 матчей, 4 гола, 7 желтых карточек

Головин был лучшим среди худших. Это не так плохо, как кажется, но «Монако» в этом сезоне выглядел действительно ужасно, а Головин казался светлым пятном на фоне всего беспредела. Взять тот же гол россиянина в ворота «ПСЖ», от которого любому фанату монегасков наверняка стало полегче, все-таки уже не сухой разгром. «Монако» едва избежал вылета в Лигу 2, а слухи отправляют Головина в лучшие клубы мира. Что решит сам игрок — пока непонятно.