Глава РПЛ Сергей Прядкин заявил, что устал от постоянных жалоб главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина на календарь игр.

«Он (Сёмин — прим. ред.) из года в год жалуется на календарь. При увеличении команд до 18, конечно, будем задействовать еще и среду. А Юрий Павлович говорит, что ему надо обязательно семь дней для подготовки», — рассказал Прядкин, уточнив, что подобное расписание возможно только для не участвующих в еврокубках команд.

«Локомотив» в минувшем сезоне занял в РПЛ 2-е место и в сезоне-2019/20 выступит в групповом этапе Лиги чемпионов.

После победы команды над «Галатасараем» в матче Лиги Чемпионов Семин обвинил календарь РПЛ в предыдущих неудачах команды.

«Хотел бы заострить внимание на том, что лига не сделала ничего, чтобы мы могли получать очки в Лиге чемпионов. Ни в одном моменте не помогли нам в том, что касается календаря. В этой ситуации было сложно выйти из группы», — заявил тогда наставник железнодорожников.

Прядкин заявил ранее, что к 6 июня РПЛ предоставит расписание матчей на следующий сезон.