Лучший ассистент чемпионата России, нападающий «Зенита» Артем Дзюба стал гостем программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. Уже сегодня он прибудет на съемки в «Останкино».

Новый выпуск шоу можно будет посмотреть со вторника по четверг в 00:30, а в пятницу – в 23:30 мск.

Спортсмены уже не раз становились героями развлекательной передачи. В гостях у Урганта было трио Тутберидзе — фигуристки Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова, спортивный гимнаст Артур Далалоян.

В съемках программы приняла участие и олимпийская чемпионка Алина Загитова. Фигуристка пришла в студию не одна: её сопровождала собака Масару, одетая в платье, повторяющее олимпийский костюм спортсменки. Поклонники принесли на программу рекордный по размеру баннер.