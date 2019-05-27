Защитник «Спартака» Георгий Джикия написал немногословный, но эмоциональный пост в своем инстаграме. Запись посвящена болельщикам.

«Если отвернутся, значит, недостаточно любили!» — написал футболист после появившихся высказываний со стороны фанатов «Спартака».

Напомним, в последнем туре РПЛ красно-белые просто феерически проиграли «Оренбургу». Итоговый счет встречи составил 2:0 в пользу вернувшегося в Премьер-Лигу клуба из Оренбурга. Фанаты высказались, заявив, что «безволие футболистов станет легендой».

«Оренбург» финишировал на седьмом месте, «Спартак» — на пятом, попав таким образом в Лигу Европы. Джикия в минувшем сезоне провел 26 матчей в чемпионате России и забил 2 гола.