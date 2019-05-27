Форвард «Марселя» Марио Балотелли считает, что причиной его невызова в сборную Италии является не уровень его игры, а цвет его кожи.

«Удобно не вызывать меня в сборную, чтобы не иметь дела с расизмом», — заявил Балотелли в интервью Canal+.

Ранее Балотелли грозило отстранение от матчей Лиги-1 до конца сезона за то, что он сломал нос игроку «Бордо» Пабло Насименто. Инцидент произошел в матче 31 тура чемпионата Франции: итальянец ударил соперника локтем, в связи с чем и произошел перелом костей носа. Стоит отметить, что Насименто в том матче был удален с поля спустя некоторое время — и причиной стал стык с Балотелли.