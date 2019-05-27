Российский биатлонист Максим Цветков сообщил, что планирует вернуться в состав национальной команды.

Тренерский штаб сборной России не включил Цветкова в команду для подготовки к сезону 2019/20, поэтому спортсмен готовиться отдельно. Цветков пояснил, что проводит сбор в Крыму, затем начнёт тренироваться с командой своего региона. «Задача у меня одна — отобраться в состав сборной и выступать на этапах Кубка мира», — приводит слова биатлониста ТАСС.

Цветков добавил, что на данный момент нет никакого регламента для отбора в сборную страны — он появится только осенью. По мнению биатлониста, это вносит определенные сложности, так как заранее не понятно, к чему готовиться.

Кроме того, Цветков прокомментировал неудачное выступление в прошлом сезоне. «Я считаю, что я контакт потерял с тренерами, и поэтому у меня ничего не получилось», — сказал биатлонист.