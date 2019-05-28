Российские теннисисты стартуют в первом круге на турнире WTA «Ролан Гаррос» во Франции.

У женщин между собой сразятся Анна Блинкова и Маргарита Гаспарян. В соперницы Евгении Родиной досталась титулованная американка Мэдисон Кис. Дарья Касаткина даст бой итальянской теннисистке Ясмине Паолини.

Единственный стартующий сегодня россиянин — Карен Хачанов. Он будет сражаться за победу с представителем Германии Седриком-Марселем Штебе.

Напомним, ряд известных теннисистов снялся с турнира из-за травм. Накануне о снятии заявила чешская теннисистка Петра Квитова — у нее проблемы с плечом. Такая же беда у Марии Шараповой. Андрея Рублева мучает запястье.

Ранее Карен Хачанов поднялся на 11-е место в обновлённом рейтинге ATP от 27 мая. Другой россиянин, Даниил Медведев, свое место в рейтинге не изменил и остался на 14-м месте. Что касается Андрея Рублева, он опустился на одну строчку ниже, с 76-го на 77-е место.