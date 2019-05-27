Сборная России 2001 года рождения примет участие в Мемориале Гранаткина, который пройдет в Петербурге и Рощино с 4 по 14 июня. Главный тренер юношеской команды Александр Кержаков посетовал на сроки турнира, совпадающие с проведением в России Единого государственного экзамена. Подопечные Кержакова — заканчивают 11-класс.

«Считаю, что над датой проведения турнира надо поработать организаторам. Для всех школьников 11 класса есть обязательные экзамены — ЕГЭ. Нашим ребятам придется три раза во время турнира уезжать эти экзамены сдавать. Это и проблема логистики — некоторым придется ехать не только в Москву: они будут отсутствовать сутки. Кому-то нужно будет лететь в Казань, следующий день пропускать.

Плюс, что скрывать — ребята волнуются. Мы с ними общаемся — они переживают. Это такой момент, который может влиять на подготовку к турниру. На то, как ребята будут чувствовать себя во время матчей. Это нужно исправить организаторам — может возраст поменять или что еще», — сказал Кержаков.

На Мемориале Гранаткина 2019 команда Кержакова сыграет в одной группе с юношескими сборными Болгарии, Молдовы и Индии. Ближайший матч сборная России проведет во вторник с представителями Индии. Встреча пройдет на стадионе Петровский в 18.00.