Футбольный клуб «Рубин» будет готовиться к сезону 2019/20 в Казани. Команда выйдет из отпуска 13 июня и проведёт два учебно-тренировочных сбора, которые будут проходить на базе клуба в Казани.

Об этом сообщила пресс-служба «Рубина» в «Твиттере». Также сегодня стало известно, что руководство «Рубина» предлагало главному тренеру Курбану Бердыеву пойти на сокращение зарплаты в 10 раз.

Напомним, Бердыев намерен покинуть казанский клуб по завершении нынешнего сезона. В ближайшую неделю в команде будут принимать решение о будущем «Рубина». Ранее сообщалось, что имя нового главного тренера во многом будет зависеть от решения CAS по апелляции команды на участие в еврокубках. Если дисквалификацию сократят до одного года, то «Рубин» намерен пригласить опытного тренера — например, Игоря Черевченко, Рашида Рахимова или Роберта Евдокимова. Если срок дисквалификации останется прежним, «Рубин» назначит наставником команды своего специалиста — Романа Шаронова или Юрия Уткульбаева.