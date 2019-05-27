Президент футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев поделился ожиданиями от выступления команды в Лиге чемпионов сезона 2019/20.

Медведев отметил, что в Лиге чемпионов не будет слабых соперников, так как все клубы играют на очень высоком уровне. Специалист пообещал болельщикам, что «Зенит» будет бороться в каждом матче группового этапа, чтобы выйти в следующую стадию турнира.

Напомним, «Зенит» обеспечил себе участие в Лиге чемпионов, так как одержал победу в чемпионате России. Команда Сергея Семака досрочно оформила чемпионство по итогам 27-го тура, сыграв вничью с «Ахматом». В воскресенье, 26 мая, после заключительного матча чемпионата игроки «Зенита» приняли участие в торжественном параде.