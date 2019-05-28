Баскетбольный клуб «Зенит» сделает третью попытку обыграть чемпиона Евролиги ЦСКА. Первые две на выезде оказались неудачными — 98:82 и 83:81.

Сегодняшняя игра пройдет в Петербурге. В случае победы ЦСКА обеспечивает себе выход в финал Единой лиги ВТБ.

В четвертьфинале подопечные Джоана Плазы обыграли «Локомотив-Кубань», выиграв решающий матч на домашнем паркете «Сибур-Арены».

Ранее главный тренер петербургского «Зенита» Джоан Плаза отметил, что ЦСКА – одна из тех команд в Европе, которые максимально близки к уровню НБА. Он считает, что «Зенит» должен понимать эту разницу, уважать ее, но в то же время делать все, чтобы победить.

Матч стартует в 19:30 мск.