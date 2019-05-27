Старший тренер юношеской сборной России Александр Кержаков готовится вместе с юношеской командой 2001 года рождения стартовать на Мемориале Гранаткина. Турнир пройдет в Петербурге с 4 по 14 июня. Лучший бомбардир в истории «Зенита» и сборной России поделился ожиданиями от предстоящего турнира.

«Неправильно проецировать нынешних юношей на мою карьеру, на то, когда играл я. Хочу, чтобы игроки воспринимали меня как тренера, а не футболиста. Также хотим, чтобы ребята показывали тот футбол, который хочет от них тренерских штаб. Никаких дополнительных мотиваций, связанных с моей футбольной карьерой, нет», — отметил Кержаков.

Сборная России под руководством Кержаков будет играть на стадионе Петровский. Соперниками российской команды на групповом этапе будут сборные Болгарии, Молдовы и и Индии.

«Мы будем играть в тот футбол, что тренируем уже на протяжении долгих месяцев. Хотим показать футбол, который понравится тем болельщикам, кто придет за нас переживать», — сказал Кержаков.

Напомним, что Кержаков остался недоволен сроками турнира. Отметим, что на Мемориале Гранаткина также выступит Россия-2. Эта сборная сыграет в группе С, где ее соперниками станут команды Аргентина, Армения и Иран.