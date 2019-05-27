Российская фигуристка Станислава Константинова сообщила, что занимается изучением тройного акселя.

На своей странице в «Инстаграме» фигуристка отвечала на вопросы подписчиков. В ответ на вопрос о тройном акселе спортсменка показала видео с тренировки, где разучивает прыжок с помощью специальной страховочной лонжи.

Напомним, ранее Константинова поделилась мнением по поводу усложнения женского фигурного катания. Спортсменка отметила, что теперь девушкам необходимо разучивать четверные прыжки, однако надо подходить к этому грамотно. Фигуристка заявила, что сейчас нацелена на тройной аксель, после изучения которого можно думать над чем-то более сложным. Также спортсменка рассказала, что во второй половине произвольной программы будет исполнять два каскада и тройных прыжков.