Женская сборная России по волейболу в рамках Лиги наций встретится с командой из Германии на стадионе Башкент Волейбол Салону в турецкой Анкаре.

Первые три матча турнира россиянки провели в Бразилии. Стартовый игровой день начался с поражения от Доминиканской Республики (1:3). В следующем матче российской сборной удалось обыграть Китай (3:1). Закончилась неделя поражением от страны-хозяйки Бразилии (0:3). В общей таблице команда России занимает 12 место из 16 участников турнира.

В составе сборной России числится и волейболистка петербургской команды «Ленинградка» 19-летняя Софья Кузнецова. Ей удалось дебютировать в игре с Китаем, где она набрала два очка, а затем продолжить в матче с Бразилией, где спортсменка записала на свой счет еще 7 очков.