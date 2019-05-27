Российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти во второй тур «Ролан Гаррос», уступив французу Пьер-Югу Эрберу. Россиянин выиграл два сета, однако потом потерял контроль над игрой — матч закончился со счётом 6:4, 6:4, 3:6, 2:6, 5:7.

Продолжительность поединка составила 3 часа 52 минуты, за это время Медведев сделал два эйса, девять двойных ошибок и реализовал всего пять брей-пойнтов из 23-х. Эрберт трижды подал навылет и записал на свой счет четыре двойные ошибки и семь брейков.

Напомним, действующим победителем «Ролан Гаррос» является испанец Рафаэль Надаль, который в финале прошлогоднего розыгрыша обыграл австрийца Доминика Тима.

Перед началом соревнований Медведев рассказал, как проходит его подготовка к турнирам «Большого шлема».