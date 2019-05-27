Сборная России по футболу огласила график подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года. Команде Станислава Черчесова предстоит сыграть со сборными Сан-Марино и Кипра.

Как сообщает пресс-служба РФС, с 30 мая по 6 июня игроки сборной России будут тренироваться в Новогорске, затем отправятся в Саранск. 7 июня команда проведёт тренировку на стадионе «Мордовия Арена». 10 июня подопечные Черчесова будут тренироваться в Нижнем Новгороде.

Напомним, матч между сборными России и Сан-Марино состоится 8 июня в Саранске, затем команда отправится в Нижний Новгород, где 11 июня сыграет с Кипром. После двух туров сборная России занимает второе место в отборочной группе I.