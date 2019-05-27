Президент футбольного клуба «Тамбов» Арсен Габуев заявил, что перед командой поставлена задача выйти в Лигу Европы по итогам следующего сезона. Напомним, «Тамбов» стал победителем ФНЛ и получил право выступать в чемпионате России.

«Задачи перед «Тамбовом» стоят простые – попадание в Лигу Европы», — заявил Габуев. Специалист добавил, что на данный момент клуб занимается поиском коммерческих партнёров и рекламных спонсоров, так как рассчитывает привлечь 200-250 миллионов рублей.

Напомним, В 38-м туре ФНЛ «Тамбов» одержал домашнюю победу над «Зенитом-2» и набрал 73 очка в сезоне. Главный конкурент «Тамбова» — ФК «Сочи» сыграл вничью с дублем московского «Спартака» и уступил лидеру таблицы 4 очка. Обе команды будут играть в Премьер-Лиге.