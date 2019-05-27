Нападающий московского ЦСКА Абель Эрнандес покинул клуб. Как отмечается на официальном сайте столичной команды, стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

В минувшем сезоне Эрнандес принял участие в пятнадцати матчах ЦСКА и отметился тремя забитыми голами. Игрок присоединился к составу московской команды в августе 2018 года на правах свободного агента. Его соглашение было рассчитано на три года.

Напомним, ЦСКА завершил чемпионат России на четвёртой строчке турнирной таблицы, в заключительном туре обыграв самарские «Крылья Советов» с разгромным счётом 6:0. Дубль оформил Федор Чалов, еще по мячу забили Хердур Магнуссон, Яка Бийол, Арнор Сигурдссон и Иван Обляков. В следующем сезоне команда будет выступать в Лиге Европы.