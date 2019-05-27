Петербургская фигуристка Станислава Константинова рассказала о своём отношении к олимпийской чемпионке Алине Загитовой.

Один из подписчиков Константиновой в «Инстаграме» задал вопрос о том, как фигуристка относится к Загитовой. «Хорошо отношусь», — написала спортсменка в ответ и прикрепила совместное фото с олимпийской чемпионкой.

Напомним, ранее фигуристка показала, как разучивает тройной аксель. Константинова поделилась мнением по поводу усложнения женского фигурного катания. Спортсменка отметила, что теперь девушкам необходимо разучивать четверные прыжки, однако надо подходить к этому грамотно. Фигуристка заявила, что сейчас нацелена на тройной аксель, после изучения которого можно думать над чем-то более сложным. Также спортсменка рассказала, что во второй половине произвольной программы будет исполнять два каскада и тройных прыжков.