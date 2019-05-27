Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, какими профессиональными качествами должен обладать наставник команды.

«Во время турнира нельзя поддаваться общественному мнению и болезненно реагировать на критические публикации и высказывания», — заявил Черчесов, слова которого приводит сайт Высшей школы экономики. Специалист пояснил, что это может отвлечь от основного дела, поэтому тренер должен уметь справляться со стрессом.

Напомним, 30 июня команда Черчесова начинает подготовку к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года. До 6 июня сборная России будет проводить тренировочный сбор в Новогорске. 8 июня в Саранске состоится матч с Сан-Марино, затем команда отправится в Нижний Новгород, где 11 июня сыграет с Кипром. После двух туров сборная России занимает второе место в отборочной группе I.