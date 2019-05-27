В 2001 году Александр Кержаков впервые попал в основной состав «Зенита». Талантливый 18-летний форвард перешел из «Светогорца», но никак не мог забить свой первый гол. Наконец, 30 июня 2001 года это случилось: нападающий поразил ворота в домашней игре со «Спартаком» и пустился в ставшие уже знаменитыми кувырки с Андреем Аршавиным.

Кто бы мог подумать, что пройдет 18 лет — Кержаков станет тренером и будет возглавлять юношескую сборную России именно 2001 года рождения. И будет руководить этой командой на традиционном турнире почти совершеннолетних игроков — на Мемориале Гранаткина.

Во второй раз в своей истории юношеский турнир пройдет на стадионе «Петровский». В этот раз сроки сдвинуты еще раньше — вместо традиционно зимних, а также прошлогодних — сентябрьских, Мемориал Гранаткина стартует в начале июня. Кержаков недоволен — школьники будут отвлекаться на ЕГЭ.

Этот турнир выйдет в какой-то степени особенным. Впервые на него приедет сборная Аргентины. Посмотреть на юных Месси можно будет в Рощино, где станет играть эта южноамериканская команда. Вместе с ней в группе сыграет Россия-2. Костяк этой команды будут составлять воспитанники Санкт-Петербурга. Именно сборная города является действующим победителем турнира.

По словам директора турнира Дмитрия Шнейдера, пригласить Аргентину удалось благодаря успешно проведенному чемпионату мира. Напомним, что аргентинцы играли в Петербурге один из матчей ЧМ-2018, а базировалась команда в Рощино, где будет играть юношеская сборная этой страны на Мемориале Гранаткина. Также возможно поспособствовало желанию аргентинцев поучаствовать большое количество аргентинских игроков в «Зените» — до ухода Паредеса их было в команде Семака сразу пять человек.

Мечта Шнейдера, пока неосуществимая, – пригласить на турнир Бразилию. А в идеале – собрать сильнейшие сборные всех шести конфедераций ФИФА. Пока же на Мемориале Гранаткина будут юношеские сборные второго сорта. Кроме России, России-2 и Аргентины, на турнире сыграют еще девять команд: Болгария, Молдова, Индия (группа с участием России), Греция, Таджикистан, Турция, Кыргызская Республика (группа В), Армения, Иран (группа с участием Аргентины и России-2).

Свой первый матч команда Александра Кержакова проведет 4 июня с Индией на стадионе «Петровский».