Руководство тульского «Арсенала» подписало новое соглашение с главным тренером команды Игорем Черевченко.

Как сообщает официальный сайт клуба, новы контракт рассчитан до 2020 года. Также были подписаны соглашения и с другими представителями тренерского штаба, в который входят Игорь Семшов, Валерий Климов, Сергей Кращенко и Михаил Соловей.

Напомним, Черевченко возглавил «Арсенал» в ноябре 2018 года. Под его руководством тульский клуб показал свой лучший результат, заняв шестое место в чемпионате России. Кроме того, «Арсенал» получил право выступать в Лиге Европы: команда вступит в борьбу со второго квалификационного раунда. «Сбылась мечта многих поколений тульских болельщиков: «Арсенал» — в Лиге Европы!», — написала пресс-служба команды в «Твиттере».