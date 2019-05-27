Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос хочет продолжить карьеру в китайской Суперлиге.

Как сообщает La Sexta, футболист обратился к руководству мадридского клуба с просьбой расторгнуть контракт для дальнейшего перехода в один из китайских клубов. Отмечается, что Рамос уже встретился с президентом «Реала» Флорентино Пересом. Игрок получил очень выгодное предложение из Китая.

Напомним, Серхио Рамос перешел в мадридский «Реал» в 2005 году из «Севильи». За 14 лет в клубе Рамос завоевал четыре титула чемпиона Испании и столько же раз выиграл с командой Лигу чемпионов. В сезоне 2018/19 клуб не завоевал ни одного трофея, став третьим в чемпионате и вылетев в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Рамос входит в сферу интересов «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».