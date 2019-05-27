Полузащитник московского «Локомотива» Игорь Денисов покинул команду.

Как сообщает пресс-служба столичного клуба, контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе отметил, что решение было взвешенным, а во время переговоров стороны проявили уважительное отношение друг к другу.

Ранее известный журналист Василий Конов выразил предположение, что Денисов скоро завершит спортивную карьеру. В своём телеграм-канале написал, что Денисов имеет несколько предложений, в том числе и от ФК «Сочи», однако склоняется к тому, чтобы уйти из профессионального спорта.

Денисов не выступает за «Локомотив» с апреля текущего года, он пропустил половину весенних игр команды.