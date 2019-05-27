Полузащитник Игорь Денисов, покинувший московский «Локомотив», обратился к клубу со словами благодарности.

«Сегодня наши пути расходятся, но время, проведённое в команде, всегда буду вспоминать с теплотой», — заявил Денисов, слова которого приводит пресс-служба «железнодорожников». Игрок поблагодарил команду за возможность бороться за трофеи и участвовать в Лиге чемпионов. Также он обратился с благодарностью к главному тренеру Юрию Сёмину и болельщикам столичного клуба. «Ваша поддержка – моя самая главная победа», — сказал футболист.

Напомним, о расторжении контракта Денисова с клубом стало известно сегодня, 27 мая. Пока не сообщается, будет ли игрок продолжать карьеру. Ранее ему поступило предложение от ФК «Сочи», который вышел в Премьер-Лигу.