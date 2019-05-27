Руководство лондонского «Челси» не намерено увольнять Маурицио Сарри с поста главного тренера команды.

По информации Sky Sports, Сарри планирует обсудить с клубом возможность расторжения контракта, однако в «Челси» не настаивают на его увольнении.

Однако ранее появилась информация о том, что кандидатуру специалиста рассматривает туринский «Ювентус», а возглавить «Челси» может Фрэнк Лэмпард. Ранее Лэмпард был игроком лондонского клуба в период с 2001 по 2014 год, он провел 648 матчей за «Челси» и забил 211 голов.

Окончательно решение по поводу главного тренера клуба будет принято после финала Лиги Европы, который пройдет в Баку 29 мая на Олимпийском стадионе. В главном матче «Челси» встретится с лондонским «Арсеналом».