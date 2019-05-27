Бывший нападающий казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Дмитрий Обухов получил штраф за избиение девушки.

Как сообщает РИА Новости, Мировой судья Вахитовского района Казани обязал Обухова выплатить штраф в размере 15 тысяч рублей.

Напомним, происшествие случилось 12 апреля в Казани. Автомобилю Обухова перегородила дорогу другая машина, поэтому он напал на водителя. Пострадавшая девушка зафиксировала в травмпункте кровоподтек головы и ушибы мягких тканей лица.

Дмитрий Обухов является трехкратным обладателем Кубка Гагарина в составе казанского «Ак Барса«. В 2018 году контракт с клубом был расторгнут по обоюдному желанию сторон.