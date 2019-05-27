Российская фигуристка Станислава Константинова рассказала, с кем из спортсменок поддерживает хорошие отношения.

Один из подписчиков фигуристки в «Инстаграме» спросил, кто является её близкими подругами. В ответ Константинова опубликовала совместное фото с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой и Анастасией Скопцовой, выступающей в танцах на льду. Также фигуристка отметила, что поддерживает хорошие отношения со всеми.

Ранее Константинова подчеркнула, что хорошо относится к олимпийской чемпионке Алине Загитовой.

Также Константинова поделилась мнением по поводу усложнения женского фигурного катания. Спортсменка отметила, что теперь девушкам необходимо разучивать четверные прыжки, однако надо подходить к этому грамотно. Фигуристка заявила, что сейчас нацелена на тройной аксель, после изучения которого можно думать над чем-то более сложным.