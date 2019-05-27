Аналитики назвали главного фаворита Российской Премьер-Лиги в сезоне 2019/20, который стартует в июле.

По мнению букмекеров, петербургский «Зенит» сможет повторить достижение минувшего сезона и вновь выиграть чемпионат России. На победу команды Сергея Семака ставят с коэффициентом 1.70, что составляет примерно 56% вероятности.

Эксперты считают, что вклиниться в борьбу за трофей смогут московский «Локомотив» и «Краснодар», которые в минувшем сезоне заняли второе и третье места соответственно. Шансы столичных ЦСКА и «Спартака» оцениваются ниже — аналитики считают, что эти клубы не смогут побороться за первую строчку турнирной таблицы.

Наименее вероятными претендентами на трофей стали «Урал», «Рубин», «Сочи» и «Тамбов» — на них ставят с коэффициентом 1000.0.