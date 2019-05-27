Футбольный клуб «Зенит» поздравил Санкт-Петербург с днём рождения. Сегодня, 27 мая, в Северной столице отмечают 316 лет со дня основания города.

«С днём рождения, любимый Петербург!», — написала пресс-служба сине-бело-голубых в «Твиттере».

Напомним, два дня назад, 25 мая, день рождения отпраздновал и сам «Зенит» — команде исполнилось 94 года. В минувшем сезоне «Зенит» стал чемпионом России, не упуская первую строчку турнирной таблицы ни в одном из туров. Команда Сергея Семака досрочно оформила чемпионство по итогам 27-го тура, в котором сыграла вничью с грозненским «Ахматом». В том же туре «Локомотив» потерял очки в Туле и сделал «Зенит» недосягаемым для соперников.

В заключительном туре «Зенит» на своем поле принимал красноярский «Енисей» и одержал победу с разгромным счётом 4:1. После этого команда приняла участие в чемпионском параде.