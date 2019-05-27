Финский журналист Филип Саксен съел лист из газеты, в которой была опубликована его статься с критикой в адрес сборной Финляндии перед чемпионатом мира по хоккею.

Корреспондент написал, что считает нынешнюю сборную Финляндии одной из худших в истории чемпионатов мира. Саксен признался, что не ожидал от команды даже выхода в полуфинал. «Я никогда так не ошибался, — заявил журналист. — Теперь пришло время принести извинения».

Напомним, сборная Финляндии одержала победу в финале чемпионата мира, обыграв команду Канады со счётом 3:1. В полуфинальной стадии финской команде удалось выбить из борьбы сборную России, которая считалась главным фаворитом турнира. Игра завершилась со счётом 1:0, после чего Россия приняла участие в матче за третье место и одержала победу над Чехией.