Финский журналист Филип Саксен съел лист из газеты, в которой была опубликована его статься с критикой в адрес сборной Финляндии перед чемпионатом мира по хоккею.

Корреспондент написал, что считает нынешнюю сборную Финляндии одной из худших в истории чемпионатов мира. Саксен признался, что не ожидал от команды даже выхода в полуфинал. «Я никогда так не ошибался, — заявил журналист. — Теперь пришло время принести извинения».

Inför VM skrev jag att Finlands lag var ett av alla tiders sämsta. Mer fel har jag aldrig haft.

Ber om ursäkt och äter upp mina ord.#mmkisat #leijonat #twittpuck #HBL pic.twitter.com/ictMC3Q3sz — Filip Saxén (@FilipSaxen) May 27, 2019

Напомним, сборная Финляндии одержала победу в финале чемпионата мира, обыграв команду Канады со счётом 3:1. В полуфинальной стадии финской команде удалось выбить из борьбы сборную России, которая считалась главным фаворитом турнира. Игра завершилась со счётом 1:0, после чего Россия приняла участие в матче за третье место и одержала победу над Чехией.