Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал уход полузащитника Игоря Денисова из клуба.

«Уход Игоря не связан с нашими профессиональными делами, покинуть «Локомотив» — это его решение, — заявил Сёмин, слова которого приводит «Р-Спорт». — Это жизненная ситуация, которая иной раз встречается». Тренер добавил, что у него остались хорошие впечатления от совместной работы. Также специалист оценил вклад Денисова в успехи команды.

Напомним, об уходе Денисова из «Локомотива» стало известно сегодня, 27 мая. Пока не сообщается, будет ли игрок продолжать карьеру. Ранее ему поступило предложение от ФК «Сочи», который вышел в Премьер-Лигу. Однако известный журналист Василий Конов сообщал, что сам игрок склоняется к завершению карьеры.