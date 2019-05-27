«Астон Вилла» одержала победу в финале плей-офф Чемпионшипа, где встречалась с «Дерби Каунти». Игра проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась победой «Астон Виллы» со счётом 2:1. Таким образом, в следующем сезоне команда будет выступать в английской Премьер-лиге.

В составе победителей забитыми голами отметились Ануар Эль-Гази (44-я минута) и Джон Макгинн (59-я). В составе «Дерби Каунти» единственный гол забил Джек Марриотт (82).

Напомним, в последний раз «Астон Вилла» выступала в Премьер-лиге в сезоне 2016/16.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард может продолжить свою карьеру в лондонском «Челси», так как нынешний наставник «синих» Маурицио Сарри, скорее всего, покинет команду.