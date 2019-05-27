Пресс-служба петербургского «Зенита» назвала соперников, с которыми команда сыграет в рамках предсезонного сбора в Австрии.

21 июня команда Сергея Семака встретится с австрийским «Ваккером», а 25 июня сыграет с болгарским «Левски».

Напомним, футболисты «Зенита», которые не примут участие в матчах национальных команд, начнут подготовку к новому сезону 10 июня. Единственный предсезонный сбор петербуржцев состоится с 18 по 30 июня в австрийском Китцбюэле.

6 июля «Зениту» предстоит сыграть с московским «Локомотивом» в матче за Суперкубок России.

В сезоне 2018/19 «Зенит» в пятый раз завоевал титул чемпиона страны. Ранее «сине-бело-голубые» становились лучшим футбольным клубом страны в 2007 и 2010 году, а также в сезонах-2011/12, 2014/15. Также один раз петербургская команда становилась чемпионом СССР, это произошло в 1984 году.

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