Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что считает Санкт-Петербург столицей фигурного катания.

На своей странице в «Инстаграме» спортсменка опубликовала пост, посвященный 316-ому дню рождения Санкт-Петербурга и рассказала, за что любит этот город. «Вы, наверное, не знали, но это столица фигурного катания», — написала Туктамышева. Фигуристка отметила, что именно в этом городе начался её путь в мир большого спорта.

Напомним, Туктамышева переехала в Санкт-Петербург из Глазова, чтобы тренироваться под руководством Алексея Мишина. Фигуристка является чемпионкой Европы и мира 2015 года. В минувшем сезоне спортсменка завоевала бронзовую награду командного чемпионата мира. Принять участие в главных стартах Туктамышева не смогла, так как перед чемпионатом России заболела воспалением лёгких.