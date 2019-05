View this post on Instagram

Сегодня день рождения Санкт- Петербурга. За что я люблю этот город? ✔️вы наверное не знали, но это столица фигурного катания! ✔️То, что все красивые и талантливые уезжают в Москву — миф. Здесь начался мой путь в мир большого спорта с лучшим тренером. ✔️Весь город как одна команда. А вы за что любите Питер?❤️ #saintpetersburg #onelove #saintp