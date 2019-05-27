Для всех, кто пропустил главные новости, Nevasport сделал обзор самых интересных событий за прошедший день.

«Зенит» проведет предсезонный сбор в Австрии

Футболисты «Зенита», которые не примут участие в матчах национальных команд, начнут подготовку к новому сезону 10 июня. Единственный предсезонный сбор петербуржцев состоится с 18 по 30 июня в австрийском Китцбюэле. 21 июня команда Сергея Семака встретится с австрийским «Ваккером», а 25 июня сыграет с болгарским «Левски».

«Ювентус» опроверг подписание Гвардиолы

Спортивный директор туринского «Ювентуса» Фабио Паратичи прокомментировал слухи о приглашении в клуб Хосепа Гвардиолы. «Мы живем в странном мире. У нас не было никаких контактов с Гвардиолой, у нас даже таких мыслей не было, так как у него есть действующий контракт с «Манчестер Сити», — сказал Паратичи.

Семь человек попали под завалы строительных лесов на курорте «Игора»

На курорте «Игора» в Ленинградской области обрушились строительные леса на одном из зданий, в результате чего есть пострадавшие. Сообщается, что под завалами нашли семь человек, все они были госпитализированы. Ранее сообщалось, что на базе комплекса будет построен самый крупный автодром Европы — «Игора Драйв».

Календарь нового сезона РПЛ появится 6 июня

К 6июня РПЛ представит календарь чемпионата России на следующий сезон. Как рассказал глава организации Сергей Прядкин, до этого времени будут изучены предложения клубов и погодные условия. В этом году погодные условия вызывали часто гнев футболистов и тренеров, а также заставляли команды меняться кругами. Например, футбольные клубы «Краснодар» и «Енисей» произвели такой обмен из-за неблагоприятных погодных условий в Красноярске, которые осложняли проведение домашних матчей «Енисея». Матч первого круга был перенесён в Краснодар.

Медведев вылетел с «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти во второй тур «Ролан Гаррос», уступив французу Пьер-Югу Эрберу. Россиянин выиграл два сета, однако потом потерял контроль над игрой — матч закончился со счётом 6:4, 6:4, 3:6, 2:6, 5:7. Продолжительность поединка составила 3 часа 52 минуты, за это время Медведев сделал два эйса, девять двойных ошибок и реализовал всего пять брей-пойнтов из 23-х. Эрберт трижды подал навылет и записал на свой счет четыре двойные ошибки и семь брейков.