Защитник сборной России по хоккею Михаил Сергачёв поделился впечатлениями от игры команды на чемпионате мира. Сборная России завоевала бронзовые медали, обыграв Чехию в матче за третье место.

По мнению Сергачева, в сборной России все было на высшем уровне — как организация, так и взаимоотношения между игроками. «Это был мой лучший турнир за сборную», — сказал защитник, слова которого приводит Sport24.

Хоккеист не удивился, что сборная Финляндии смогла обыграть Канаду и завоевать золотые медали чемпионата. «Они играют четко по заданию, выполняют все установки тренера», — пояснил Сергачев, добавив при этом, что считает игру финнов неинтересной. «Не хочу, чтобы сборная России так играла, мне кажется, что это слишком примитивно», — заявил хоккеист.