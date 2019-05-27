Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, начали подготовку к следующем сезону.

На своей странице в «Инстаграме» Букин опубликовал фото с тренировки. «Вот мы и начали наш сбор», — написал фигурист под публикацией.

https://www.instagram.com/ivan_bukin_/

Напомним, в минувшем сезоне Степанова и Букин выиграли два этапа Гран-при — в России и Финляндии. На чемпионате России фигуристы заняли второе место и отобрались на чемпионат Европы, где также стали вторыми.

Ранее тренер дуэта Ирина Жук рассказала, что новый произвольный танец спортсменов будет очень динамичным. «В этот раз произвольную программу мы им ставили сами», — подчеркнула специалист. Тренер добавила, что её воспитанники вышли на новый уровень, поэтому работа с ними приносит удовольствие.