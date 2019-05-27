Российская теннисистка Екатерина Александрова побилась во второй круг «Ролан Гаррос». На старте турнира россиянка одержала победу на румынкой Михаэлой Бузэрнеску, матч завершился в двух сетах со счётом 6:4, 6:4.

Продолжительность поединка составила 1 час 26 минут, за это время Александрова выполнила два эйса, допустила четыре ошибки на подаче и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. Румынка один раз подала навылет, сделала три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта.

За выход в третий круг соревнований Александровой предстоит побороться либо с чешкой Барборой Стрыцовой, либо с Самантой Стосур из Австралии.

Ещё одна россиянка Вера Звонарева проиграла испанке Алёне Большовой-Задойновой и покинула турнир.