Главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий оценил профессиональные качества голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

«Игорь Акинфеев — самый гениальный футболист из тех, с кем я работал», — заявил Слуцкий и добавил, что не имеет к гениальности вратаря никакого отношения.

Напомним, Акинфеев долгое время был основным вратарем сборной России по футболу. Он выступал за команду на протяжении пятнадцати лет — с 2003 по 2018 год. О завершении карьеры в национальной команде игрок объявил 1 октября прошлого года.

Сам футболист заявил, что ему пора уступить место более молодым игрокам, и отметил, что пятнадцать лет выступлений за сборную – это очень длительный срок. Акинфеев признался, что с каждым годом ему становится всё сложнее выступать и в ЦСКА, и в национальной команде, потому что с учётом былых травм требуется больше времени на восстановление. Вратарь осознал, что пришло время дать возможность играть молодому поколению футболистов, а самому сосредоточиться на выступлениях за родной клуб.