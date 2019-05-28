Защитник московского ЦСКА Мари Фернандес входит в сферу интересов петербургского «Зенита». Букмекеры оценили вероятность того, что игрок присоединится к составу команды Сергея Семака.

Аналитики сообщают, что на переход натурализованного бразильца в «Зенит» до 1 августа 2019 года ставят с коэффициентом 5.80. Коэффициент на то, что трансфер не состоится, составляет 1.10.

Ранее сообщалось, что руководство петербургского клуба попытается приобрести футболиста за 30 миллионов евро. При этом отмечалось, что сам футболист не хочет покидать команду. Перейдет он в другой клуб только по просьбе президента клуба Евгения Гинера.

Кроме того, рассматривается вариант и с переходом Фернандеса в мадридский «Атлетико». Агент футболиста Жорже Машаду подтвердил, что испанский клуб проявлял интерес к спортсмену.