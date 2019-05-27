Баскетбольный клуб «Химки» на своей площадке обыграл казанский УНИКС в третьем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. Игра завершилась со счётом 91:64, «Химки» вышли вперёд в серии.

Хозяева паркета захватили инициативу уже в первой четверти, после которой вели с разницей в девять очков. На большой перерыв команды ушли со счётом 43:28.

Игрокам УНИКСа не удалось изменить ситуацию и в третьей десятиминутке, в которой также доминировала подмосковная команда. Заключительный игровой отрезок тоже остался за «Химками». Таким образом, счёт в серии стал 2-1.

В параллельном финале между собой встречаются ЦСКА и петербургский «Зенит». Первые два матча прошли в Москве, ЦСКА ведет со счётом 2-0. Третья игра пройдёт в Санкт-Петербурге завтра, 28 мая.