Нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России Евгений Кузнецов стал фигурантом скандала сразу после окончания чемпионата мира в Словакии.

В социальных сетях было опубликовано видео с участием хоккеиста, помимо которого в кадре присутствуют наркотики. На данный момент аккаунт в «Твиттере», впервые опубликовавший ролик, удален.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» сам Кузнецов подтвердил то, что на видео присутствует именно он, а не похожий на него человек. По словам Кузнецова, эпизод произошел после выигрыша Кубка Стэнли летом 2018 года, хоккеист утверждает, что зашел в номер гостиницы к знакомым и наркотики не употреблял. «Когда увидел, что там у них происходит – незнакомые женщины, непонятные вещества на столе – позвонил другу и ушел оттуда как можно быстрее», — рассказал хоккеист, добавив, что к чемпионату мира тот случай не имеет никакого отношения. По признанию спортсмена, он всегда готов доказать свою чистоту с помощью медицинских экспертиз.

Клуб Кузнецова «Вашингтон» заявил о том, что знает о появлении видеозаписи и в данный момент занимается сбором фактов о ситуации. СМИ также сообщают, что Министерство спорта РФ организовало свою проверку по факту размещения видео.