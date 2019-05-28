Хоккейный клуб «Сент-Луис Блюз» уступил в стартовом матче финальной серии плей-офф Кубка Стэнли команде «Бостон Брюинс«. Встреча прошла на арене «Ти-Ди Гарден» и завершилась волевой победой хозяев со счетом 4:2.

Первый период остался за «Сент-Луисом»: счет на восьмой минуте открыл Брейден Шэнн. На старте второй двадцатиминутки гости увеличили преимущество благодаря шайбе Владимира Тарасенко. Затем «Бостон» перешел в наступление и до конца периода отыграл отставание: сначала на 23 минуте отличился Коннор Клифтон, а на 32 — Чарли Макэвой, реализовавший большинство.

Заключительный период также показал преимущество «Бостона«: победную шайбу во встрече забросил Шон Курали, сделав счет 3:2, а за минуту до конца в пустые ворота забил Брэд Маршан.

Следующая игра финала Кубка Стэнли также пройдет в Бостоне. Встреча пройдет 30 мая, в четверг, начало в 3:00 по московскому времени.