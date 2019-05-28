Российский нападающий московского футбольного клуба ЦСКА Федор Чалов высказался по поводу трансферных слухов об интересе других команд к себе.

В интервью порталу Чемпионат.com Чалов заявил, что насчет слухов ему писали его агенты, однако по его мнению это всегда мутные истории. Никаких конкретных предложений о переходе в другой клуб нападающий не получал.

«Самая-самая мутная история — про «Барселону». Как отреагировал? Это смешно», — привел пример Чалов.

Напомним, за основную команду ЦСКА 21-летний форвард выступает с 2016 года, до этого он провел десять лет в академии армейцев. в минувшем сезоне Федор Чалов начал вызываться в состав сборной России по футболу, а также стал лучшим бомбардиром сезона в Российской премьер-лиге (14 мячей).