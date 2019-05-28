Российская гимнастка Александра Семенова получила отстранение от спорта на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом на своем официальном сайте объявило Российское антидопинговое агентство РУСАДА.

Спортсменку дисквалифицировали на основании пункта 2.1. Общероссийских допинговых правил, следовательно в пробе, взятой у гимнастки, было обнаружено наличие запрещенной субстанции, ее метаболитов или маркеров.

Дисквалификация будет отсчитываться с момента отстранения спортсменки — 12 ноября 2018 года.

Александра Семенова является чемпионкой мира по художественной гимнастике 2014 года — она завоевала золото в групповых упражнениях вместе со сборной России. Также в активе спортсменки — две золотых и одна серебряная медаль чемпионатов Европы (также в группе). С 11 лет Семенова тренировалась в различных СДЮШОР Санкт-Петербурга.