Российский боец ММА, действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, как относится к конным прогулкам и лошадям в принципе.

В своем аккаунте в «Инстаграме» Нурмагомедов выложил фотографию, на которой он едет на коне, однако предостерег своих подписчиков.

«Эта была наша первая и последняя встреча», — написал Хабиб, добавив, что с лошадьми необходимо быть очень осторожным. «Быстро можно привязаться к этим удивительным созданиям Всевышнего», — заявил боец.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) 27 Май 2019 в 6:57 PDT

Сейчас Хабиб Нурмагомедов отбывает дисквалификацию за потасовку после боя с ирландцем Конором Макгрегором. Боец уже начал подготовку к следующему поединку — в сентябре Нурмагомедов будет защищать титул чемпиона UFC в поединке с Дастином Порье.